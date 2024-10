BVDAK: Junge Apotheker machen Hoffnung

Die ABDA will „professioneller“ und „schlanker“ werden. Um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen, soll der Deutsche Apothekertag (DAT) ab 2025 nicht mehr länger Organ der Bundesvereinigung und seine Beschlüsse nicht mehr bindend sein. Auf dem diesjährigen DAT regte sich Widerstand dagegen. Auch der Verein Demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten forderte eine Rücknahme des Beschlusses.

Nun äußert sich auch der Bundesverband Deutscher Apothekenkooperationen (BVDAK) in der Angelegenheit. Er macht in einer Pressemitteilung an diesem Dienstag deutlich: Eine Reform wäre zwar „dringend erforderlich“, aber es sollte überlegt werden, ob „die Bereinigung von doppelten Entscheidungssträngen tatsächlich über die Entmachtung“ des DAT erfolgen muss.

Hinter verschlossenen Türen

„Mit der Entmachtung des Parlaments laufen wir Gefahr, dass Entscheidungen noch mehr hinter die verschlossenen Türen der Vollversammlung gerückt werden“, sagte der 1. Vorsitzende Stefan Hartmann. „Die Forderung nach mehr Offenheit bleibt dabei leider auf der Strecke.“