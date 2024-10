Sanofi: Nirsevimab für alle Säuglinge verfügbar

Nirsevimab ist knapp, Ende September 2024 machte das Bundesgesundheitsministerium (BMG) offiziell einen Versorgungsmangel bekannt. Den Antikörper sollen alle Neugeborenen und Säuglinge vor oder während ihrer ersten RSV-Saison (Oktober bis März) erhalten – das rät die Ständige Impfkommission (STIKO) im Epidemiologischen Bulletin 26|2024. Nirsevimab soll Babys in ihrem ersten Lebensjahr vor schweren Erkrankungen durch das respiratorische Synzytialvirus (RSV) schützen. Manche vorerkrankte Kinder profitieren auch von einer zusätzlichen Nirsevimab-Dosis vor ihrer zweiten RSV-Saison.

Im September sollten noch vorzugsweise Kinder mit einem erhöhten Risiko für schwere RSV-Verläufe die damals nur spärlich verfügbaren Dosen Nirsevimab erhalten. Für diese Kinder stand Nirsevimab in französischer und spanischer Aufmachung zur Verfügung. Am 14. Oktober informiert Sanofi, der Zulassungsinhaber von Beyfortus®, dass „nun ausreichend Beyfortus®-Dosen für den Start der Immunisierung aller Neugeborenen und Säuglinge in 50 mg und 100 mg verfügbar“ seien.