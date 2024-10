Falsche Armhaltung beim Messen führt zu höheren Werten

Eine genaue Bestimmung des Blutdrucks ist entscheidend für die Diagnose und Behandlung von Bluthochdruck. Die Regeln für die Messung werden in den neuesten Leitlinien hervorgehoben. Wichtig sind die richtige Manschettengröße, eine Rückenstütze, die flache Positionierung der Füße auf dem Boden mit nicht überkreuzten Beinen und eine angemessene Armstellung. Bei korrekter Positionierung befindet sich die Mitte der Manschette in Herzhöhe und der Arm liegt auf einem Tisch. In der täglichen Praxis wird häufig eine andere Haltung des Armes gewählt. Die Wissenschaftler von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore untersuchten in einem Zeitraum von August 2022 bis zum Juni 2023, wie sich gängige Armpositionen bei Messungen im Vergleich zur empfohlenen Standardposition auswirken.