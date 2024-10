Apothekenreform in Scheibchen?

Ein weiterer Vorschlag für einen Änderungsantrag betrifft das Apotheken-Ident-Verfahren. Dessen Grundlagen sind bereits seit einiger Zeit gelegt. Nun soll die Angelegenheit beschleunigt werden, schließlich kommt im neuen Jahr die elektronische Patientenakte (ePA) für alle – und damit wird das zusätzliche Identifizierungsverfahren für Versicherte wichtiger. So soll die Gematik Dritte mit der Bereitstellung der technischen Ausstattung für dieses Verfahren beauftragen, um „eine schnelle technische Umsetzung und eine enge Verzahnung des Apotheken-Ident-Verfahrens mit der Telematikinfrastruktur und der Anwendung E-Rezept“ zu ermöglichen. Ab dem 1. April 2025 müssen die Krankenkassen Verfahren zur Identifizierung in der Apotheke unterstützen und ihren Versicherten anbieten.

Favorisierte Apotheken

Es findet sich überdies etwas ganz Neues in den Vorschlägen: sogenannte favorisierte Apotheken. Für sie ist ein neuer Paragraf (§ 361c SGB V neu) vorgesehen: Pflegebedürftigen Personen nach dem SGB XI soll ermöglicht werden, eine Apotheke mit einer entsprechenden sicheren Identifizierung zu autorisieren, auch ohne E-Rezept-Token oder Stecken der eGK E-Rezepte einzulösen, wenn sie die Apotheke im konkreten Einzelfall dazu auffordern. In die Apotheke müssen diese Pflegebedürftigen also nicht persönlich kommen, um ihr E-Rezept einzulösen. Die betroffenen Versicherten können die Apotheke über vorliegende E-Rezepte beispielsweise telefonisch, per E-Mail oder über einen Messenger informieren und um die Einlösung der Verordnung bitten, heißt es in der Begründung des Regelungsvorschlags. Die sichere Identifizierung zur Benennung als favorisierte Apotheke soll entweder im Rahmen von Apotheken-Ident in der Apotheke über eine E-Rezept-App oder über ein anderes sicheres Identifikationsverfahren erfolgen, das den Vorgaben der Gesellschaft für Telematik entspricht, „zum Beispiel Post-Ident in der Filiale“.

Die formlose Beauftragung der Einlösung eines konkreten E-Rezeptes sei notwendig, um die freie Apothekenwahl und die Auswahl mehrerer favorisierter Apotheken (z. B. bei zwei Wohnsitzen) zu gewährleisten, heißt es zur Erklärung. Zudem, um sicherzustellen, dass nur von Pflegebedürftigen benötigte Verordnungen eingelöst werden. Überdies müsse es möglich bleiben, dass die Betroffenen ihre Rezepte auch bei anderen, nicht favorisierten Apotheken einlösen können – etwa im Urlaub. Mehr als fünf favorisierte Apotheken soll es aber nicht geben, damit es technisch nicht zu komplex wird. Die Kosten für den einzelnen Identifikationsvorgang soll die Apotheke tragen. Verstöße gegen die Regelung, also wenn eine Apotheke mit ihrem Status als favorisierte Apotheke ohne Aufforderung durch den Pflegebedürftigen auf E-Rezepte zugreift, sollen mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden können.

Sollten aus diesen Vorschlägen tatsächlich Änderungsanträge werden, ist dies ein weiteres deutliches Zeichen, dass es mit dem Entwurf für das Apotheken-Reformgesetz wohl auch weiterhin nicht vorangeht.