Herstellungsanweisung nach Apothekenbetriebsordnung

Und wie kam es nun zur originellen Idee des blauen Cocktails? Klar war gleich, dass man zum Jubiläum mit einem Cocktail anstoßen wolle, in einem Erlenmeyerkolben, das Symbol vom Dr. Lennartz Laborprogramm. Der Drink sollte außerdem blau sein, wie die Farbe der Software. So entwickelte das Team eine Rezeptur und schrieb eine Herstellungsanweisung nach Apothekenbetriebsordnung, natürlich im Dr. Lennartz Laborprogramm: Neben Tanqueray London Dry Gin ist Indian Tonic Water mit Indigotin, dem Stoff, der für die blaue Farbe verantwortlich ist, im Drink enthalten. Wer nun die genaue Rezeptur wissen möchte, erhält die ausgedruckte Herstellungsanweisung am DAV-Stand auf der Expopharm, in Halle B6 / Stand E58. Und natürlich bekommt man dort zur Happy Hour einen Drink ausgeschenkt, von dem auch eine alkoholfreie Variante ohne Gin zum Anstoßen angeboten wird.