PTA-Verband kritisiert Kampagnenvideo

Der BVpta findet allerdings, dass das Video den PTA-Beruf abwertet und die Gefahr birgt, „einen Keil zwischen die Berufsgruppen Apotheker*in und PTA zu treiben“. Diese Einschätzung sei durch zahlreiche Mitteilungen von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern des Verbands bestätigt worden.

Kritisiert wird unter anderem, dass die ABDA suggeriere, PTA dürften keine Schmerzmittel abgeben. Die Berufsbekleidung der PTA wird als „farblich degradierend“ bezeichnet. „Warum diese bildhafte, diskriminierende Darstellung? Wir tragen in der Apotheke alle die gleiche Berufsbekleidung!“, so Zierath.

Keine Hierarchie herstellen!

Die BVpta-Vorsitzende macht noch einmal klar, dass auch ihr Verband sich gegen die Apotheke ohne Apothekerin oder Apotheker positioniert habe. Sie pocht aber darauf, dass die PTA zur größten Berufsgruppe innerhalb der Apotheke gehören und „ein hohes Maß an Wertschätzung“ verdienen.

„Es tut nicht Not in einem Video auf polemische Weise darzustellen, was eine PTA laut ApBetrO alles nicht ‚darf‘. Es tut nicht Not eine Hierarchie darzustellen gegenüber dem Patienten und auch innerhalb der eigenen Berufsreihen! Wir sind EIN TEAM in der Apotheke. Es funktioniert nur Hand in Hand und Seite an Seite! Dafür kämpfen wir, der BVpta!“, so die Vorsitzende

Der ABDA legt sie nahe, sich auf die Stärken der eigenen Berufsgruppe zu konzentrieren. „Apotheker*innen haben so viel Wissen, so viel Knowhow, es tut gar nicht Not diese Vergleiche zu erstellen.“ Die Standesvertretung wird gebeten, das Video wieder zurückzunehmen und dem PTA-Beruf mehr Wertschätzung entgegenzubringen.