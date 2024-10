Apotheken wieder Thema im Thüringer Landtag

Der Geschäftsführer der Landesapothekerkammer Thüringen, Danny Neidel, bezeichnete das Ergebnis als „schlicht überwältigend“: Mehr als 60.000 Menschen hätten die Petition „Gesundheitsversorgung in Thüringen sichern. Apotheken retten“ unterzeichnet und damit einen Rekord erreicht. Keine Petition auf der offiziellen Plattform des Thüringer Landtages hatte bislang mehr, wie die Kammer an diesem Donnerstag in einer Pressemitteilung wissen ließ.

Die Unterschriften waren parallel zu den Vorbereitungen des Protestes in Erfurt Ende August gesammelt worden. Landtag und die neue Landesregierung werden darin aufgefordert, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die vom Bundesgesundheitsministerium geplanten Änderungen im Apothekenrecht zu stoppen, die die Qualität der Arzneimittelversorgung und ihre Sicherheit untergraben.