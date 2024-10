„Wir dürfen uns nicht auseinandertreiben lassen“

The same procedure as every year: Die Expopharm in München ist eröffnet. Zunächst gehörte das Wort dem Vorsitzenden des deutschen Apothekerverbandes Dr. Hans-Peter Hubmann. Im Anschluss überbrachten die „Marktpartner“ aus Industrie und pharmazeutischem Großhandel ihre Grußworte.

Den Anfang machte Marcus Freitag, Vorsitzender des Großhandelsverbandes Phagro. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Apotheken und Großhandel sei wichtiger denn je, betonte er. Angesichts der angespannten Lage müsse man dringend gemeinsame Lösungen präsentieren. In seinen Augen tun Apotheke, Großhandel und Industrie alles, um die Versorgung zu sichern. Aber: „Solange es keine angemessene Vergütung gibt, wird Versorgung unsicher bleiben“, so der Phagro-Vorsitzende.

Phagro: Zusammen Lösungen finden

Freitag plädiert allerdings dafür, zusammen Lösungen zu finden, und nicht solche, die zulasten einzelner Beteiligter gehen. Denn am Ende ginge es immer zulasten der Patienten. Bei der Politik will er Muster erkennen: Sie bleibe nach großen Ankündigungen hinter den Erwartungen und dem Notwendigen zurück. Beim Apothekengesetz wäre das allerdings gut, sagte er. Sollte das nicht kommen, wertet Freitag das als Erfolg für die Stimmen der Apotheker.

Er warnte aber auch davor, sich als Marktpartner auseinandertreiben zu lassen angesichts der Skonto-Regelung. „Statt Gezerre an einer immer kürzeren Decke, brauchen wir Auskömmlichkeit des Systems“, so Freitag. Der Großhandel sei das Backup für die Vollversorgung. Noch. Wenn die Veränderungen so kämen, wie geplant, stehe diese auf dem Spiel.