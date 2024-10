Lauterbach will Importe von Kochsalzlösung erleichtern

Bereits am Montag hatte der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, in der „Rheinischen Post“ auf den Lieferengpass aufmerksam gemacht. Dadurch könnten in den Kliniken und in der ambulanten Versorgung massive Probleme entstehen. Die Krankenhausgesellschaft NRW warnte davor, dass möglicherweise Operationen aufgrund fehlender Kochsalzlösung verschoben werden müssten. Das Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalen spricht davon, dass bereits seit Monaten nur 80 Prozent der Bedarfe beliefert werden konnten, teilweise sogar nur 50 Prozent.

Das BMG betont, dass es sich derzeit lediglich um vorübergehende Lieferengpässe handele und dementierte, dass es einen aktuellen Versorgungsengpass bei Kochsalzlösung gebe.