KBV warnt vor Lieferengpässen

Die Apothekerschaft trommelt bereits seit Wochen und weist vor der anstehenden Erkältungs- und Grippesaison auf die angespannte Lage bei vielen Arzneimitteln hin. Anfang der Woche machte der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein auch auf den Mangel an Kochsalzlösung aufmerksam.

Vor dem an diesem Mittwoch beginnenden Deutschen Apothekertag rief Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) die Bundesregierung auf, zu handeln. ABDA-Vizepräsident Mathias Arnold hatte bereits Ende August darauf hingewiesen, dass das im Juli vergangenen Jahres in Kraft getretene Lieferengpassgesetz (ALBVVG) von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kaum Wirkung zeigt.

Dieser Meinung schließt sich nun auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) an. „Das im vergangenen Jahr eingeführte Bundesgesetz zur Lieferengpass-Bekämpfung wirkt kein bisschen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Vorstände Andreas Gassen, Stephan Hofmeister und Sibylle Steiner an diesem Dienstag.