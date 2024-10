„Das Spiel spielen wir nicht mit!“

Allein die Tatsache, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor einem Jahr die Inhalte seiner Apothekenreform per FAZ-Artikel kommunizierte, ist nicht vergessen: „Unpersönlicher und weniger wertschätzend geht es nicht“, so Hubmann. Die Kernpunkte des Reformvorhabens, die Strukturkomponente (Apotheke ohne Apotheker) und die Honorarkomponente, seien nicht geeignet, die Situation der Apotheken vor Ort zu verbessern. Im Gegenteil, „sie verschärfen die ohnehin prekäre Lage und gefährden damit die hochwertige, flächendeckende Arzneimittelversorgung“, brachte es Hubmann auf den Punkt. Denn Leistungen, die ausschließlich von Apothekerinnen und Apothekern persönlich erbracht werden können, wären nur noch stark eingeschränkt möglich. Hubmann nannte es „geradezu zynisch“, wenn Lauterbach sage, dass es keine Leistungskürzungen für die Versicherten gebe. Lauterbach betone zwar die Notwendigkeit der Reform, wobei er sich als Retter der Apotheke darstelle, er verfolge aber weiterhin den Irrweg der Abschaffung des „teuren Apothekers“, so Hubmann weiter.