DAT fordert Ablehnung des ApoRG und finanzielle Soforthilfe

Nach kurzer, intensiver Diskussion verabschiedete die Hauptversammlung des Apothekertags mit großer Mehrheit eine Resolution „Mehr Apotheke wagen“. Darin fordert der Apothekertag die Bundesregierung auf, die von Lauterbach geplante Apothekenreform zu stoppen.

Die Pläne, die der Bundesgesundheitsminister in seinem zugeschalteten Grußwort noch einmal verteidigte, gefährdeten massiv die bewährte Versorgung der Bevölkerung, heißt es in dem Text. Die faktische Abschaffung der Apothekerinnen und Apotheker in den Apoteken führe zu einem erheblichen Qualitätsverlust in der Patientenversorgung. Zudem führten die Pläne zu Leistungskürzungen, weil viele Leistungen der vollversorgenden Apotheken ohne die Anwesenheit von Apotheker*innen nicht mehr erbracht werden können. Stattdessen brauche es eine Reform, die die wohnortnahe, sichere Arzneimittelversorgung durch die heilberuflich geführten Apotheken nachhaltig stärkt.