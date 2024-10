Ciclobronch: erstes Generikum zu Alvesco

Anwenden dürfen Ciclobronch® Jugendliche ab zwölf Jahren sowie Erwachsene, die an per­sistierendem Asthma leiden. Vorteil von Ciclesonid: Das Corticoid weist an sich nur eine geringe Bindungsaffi­nität zu Glucocorticoid-Rezeptoren auf. Eine ausgeprägte entzündungshemmende Wirkung besitzt hingegen sein Hauptmetabolit (C21­-Desmethylpropionyl­ciclesonid), der nach peroraler Inhalation in den Lungen durch enzymatische Umwandlung entsteht. Dadurch soll Ciclesonid nur einen geringen Einfluss auf Knochenmarker und Größenwachstum sowie systemische Nebenwirkungen aufweisen und auch mit einem niedrigeren Risiko für orale Candidosen einhergehen.