So negativ wie noch nie

Wie ABDA-Statistiken zeigen, ging seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode die Zahl der Apotheken von 18.461 um 1.173 (minus 6,4 Prozent) auf mittlerweile nur noch 17.288 Apotheken zurück. Die Zahl der Neugründungen lag im Jahr 2012 noch bei 184 Apotheken, ist aber im Jahr 2023 auf bloße 62 geschrumpft. Auch das steuerliche Betriebsergebnis einer durchschnittlichen Apotheke ist zuletzt von 160.000 Euro im Jahr 2022 auf 148.000 Euro im Jahr 2023 gesunken. Overwiening: „Das sind 7,5 Prozent weniger Betriebsergebnis – und das ist der nominale Wert, also ohne die Inflationsrate von 2023 einzuberechnen!“ Allein die Personalkosten seien um 7,3 Prozent gestiegen.

Hinzu kommt: Das Lieferengpassgesetz (ALBVVG) habe sein Ziel verfehlt, es habe die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung nicht verbessert: „Jeden Tag müssen wir in den Apotheken weiterhin Kunden vertrösten oder Alternativlösungen suchen“, klagte Overwiening. In der Lieferengpass-Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte stehen mittlerweile über 500 rezeptpflichtige Arzneimittel.

Dass sich Reformvorhaben, Lieferengpässe und Schließungswelle der Apotheken auf die Stimmung der Apothekerinnen und Apotheker in Deutschland auswirken, ist kein Wunder. Die von der ABDA in Auftrag gegebene, repräsentative Umfrage unter Inhaberinnen und Inhabern von öffentlichen Apotheken (Apothekenklima-Index) belegt die schlechte Stimmung. Die Erwartungen an die Entwicklung der Branche in den nächsten zwei bis drei Jahren sind so negativ wie nie zuvor. Vier von fünf (83,4 Prozent) Befragten gehen von einer schlechter werdenden Entwicklung aus – darunter 60,2 Prozent von einer „deutlich schlechter“ werdenden Entwicklung. Mit Blick auf die Entwicklung der eigenen Apotheke ist das Gesamtbild zwar leicht besser, hat sich aber dennoch massiv verschlechtert. Die Investitionsbereitschaft ist stark gesunken, so planen zum Beispiel mehr als die Hälfte (58,0 Prozent) überhaupt keine Investitionen mehr.

Zu den Ärgernissen des Apothekenalltags gehören natürlich auch die zunehmende Zahl von Lieferengpässen und die unzureichende Honorierung. Besorgniserregend: Mehr als die Hälfte der Befragten (52,6 Prozent) gibt an, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren keine Einstellungen geplant sind. Im Jahr 2021 war es nur ein Drittel (32,0 Prozent) der Inhaberinnen und Inhaber, die ohne Neueinstellungen auskommen wollten. Overwiening dazu: „Wer plant schon Einstellungen, wenn er oder sie weiß, dass sich weder Fachkräfte bewerben, noch dass sie ausreichend bezahlbar sind?“ Wenig bis keine Zuversicht zeigt sich unter den Inhaberinnen und Inhabern auch bei der Nachfolgesuche. Ein Drittel der Befragten glaubt, keinen einzigen Interessenten oder keine einzige Interessentin im Falle eines Verkaufes zu finden.