RSV-Impfung für Senioren und trivalente Grippeimpfstoffe jetzt auf Kassenkosten

Zudem wurde die Schutzimpfungsrichtlinie hinsichtlich der Influenzaimpfung angepasst. Denn in ihrer am 1. August 2024 veröffentlichten Empfehlung folgte die STIKO der WHO, wonach möglichst Dreifach-Impfstoffe zu verwenden sind. Mit seinem Beschluss vollzieht der G-BA diese Aktualisierung in seiner Schutzimpfungs-Richtlinie nach. Es wird nun nicht mehr auf den zwingenden Einsatz von Vierfach-Impfstoffen verwiesen. Bei Nichtverfügbarkeit von Dreifach-Impfstoffen in der Grippesaison 2024/25 können auch tetravalente verwendet werden, für die die Kassen die Kosten dann ebenfalls übernehmen. In dieser Grippesaison ist lediglich Fluenz trivalent konzipiert, das Lebendgrippeimpfstoff-Nasenspray ist lediglich zugelassen für Kinder im Alter zwischen zwei und 17 Jahren.