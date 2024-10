Ein Interview zur Lernplattform PharmaNavi

DAZ: Woher wissen Sie, welche Fragen und Inhalte für Studierende wichtig sind?

Brüßler: Ich habe ein Team von circa fünf Werkstudierenden, die selbst Pharmazie studieren oder vor Kurzem studiert haben und deshalb nah an den Themen sind und wissen, worauf es ankommt. Außerdem habe ich selbst dreizehn Jahre lang in der Forschung und Lehre an der Uni ge­arbeitet und in der pharmazeutischen Technologie promoviert. Während meiner Zeit dort habe ich ein Gefühl dafür entwickelt, welche Themen und Inhalte Studierenden schwerfallen und wo die Knackpunkte liegen.

DAZ: Wie soll sich PharmaNavi weiterentwickeln?

Brüßler: Wir wollen in Zukunft den Bereich „Gamification“ deutlich weiter ausbauen. Das heißt, wir wollen mehr spielerische Elemente zum Lernen anbieten. Zum Beispiel gibt es bereits ein Memory, bei dem „Indikator-Paare“ (Formel und Name) aufgedeckt werden sollen. Wir verfolgen diesen Ansatz vor allem deswegen, weil man herausgefunden hat, dass sich durch verschiedene Arten von Lernen das Wissen deutlich besser festigt. Auch sind wir dabei, einen Bereich für das Praktische Jahr und das dritte Staatsexamen aufzubauen, erste Fragen sind schon online.