Die „Lange Nacht des Impfens“ kommt gut an

Am 1. Oktober haben Apotheken bundesweit zur „Langen Nacht des Impfens“ geladen. In den meisten teilnehmenden Apotheken wurden zwischen 18 und 22 Uhr Impfungen gegen COVID-19 und Influenza angeboten.

Die Apothekerkammer Berlin informierte am vergangenen Freitag in einem LinkedIn-Post darüber, dass auch in der Hauptstadt rund 20 Apotheken teilgenommen haben. Kammerpräsidentin Ina Lucas sieht darin einen klaren Erfolg: „Es freut mich sehr, dass die Berlinerinnen und Berliner ihrer Apotheke vertrauen und das Angebot so zahlreich angenommen haben.“ Und nicht nur die „Stammkunden“ hätten zu später Stunde den Weg in die Apotheken gefunden, sondern auch Passanten, die auf die Aktion aufmerksam wurden. Für Lucas steht fest: „Eine so hohe Frequenz, bestärkt uns darin, diese Aktion auch im kommenden Jahr wieder durchzuführen.“ Allein in ihren vier Apotheken seien mehr als 100 Impfungen durchgeführt worden, teilte sie der DAZ mit.