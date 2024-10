Redcare Pharmacy will noch mehr Geld für Marketing ausgeben

Der Arzneimittel-Versender Redcare Pharmacy rechnet 2024 wegen der höheren Werbeausgaben für das E-Rezept mit einem geringeren Gewinn als bisher. Die Marge basierend auf dem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet das Management im laufenden Jahr jetzt zwischen 1,2 und 2,2 Prozent, wie der niederländische Konzern am Donnerstagabend in Sevenum mitteilte. Bisher hatte das Unternehmen eine Marge von 2 bis 4 Prozent in Aussicht gestellt.

Der Vorstand habe beschlossen, die Marketinginvestitionen für das E-Rx-Geschäft in Deutschland im vierten Quartal aufgrund „überzeugender Kennzahlen“, insbesondere der hohen Folgebestellungen und der durchschnittlichen Warenkorbgröße zu erhöhen, heißt es in der Pressemitteilung. Diese Entscheidung basiere auf der Überzeugung, dass Investitionen zum jetzigen Zeitpunkt weiteres profitables Wachstum und den Ausbau der Marktführerschaft von Redcare Pharmacy fördern würden, so das Unternehmen.

Rx-Umsatz steigt im 3. Quartal auf 69 Millionen Euro

Laut Redcare Pharmacy legte der Rx-Umsatz in Deutschland im dritten Quartal um 81 Prozent zu, was einem Umsatz von 69 Millionen Euro entspricht (Q3 2023: 38 Mio. Euro). Im September legte der Rx-Umsatz um 108 Prozent zu.

Und auch sonst ist beim Wachstum das Unternehmen auf Kurs. Der Gesamtumsatz zog in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als ein Fünftel auf 574 Millionen Euro an. Der Erlös mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten wuchs um 20 Prozent auf 383 Millionen Euro. Die Zahl der aktiven Kunden lag Ende September bei 11,9 Millionen und damit 400.000 mehr als noch Ende Juni - im Vergleich zum Vorjahr sind es 1,4 Millionen mehr.