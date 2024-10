Overwiening-Apotheke gewinnt „Großen Preis des Mittelstandes 2024“

Die von Gabriele Regina Overwiening betriebene Apotheke am Borkener Klinikum ist mit dem „Großen Preis des Mittelstandes 2024“ der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgezeichnet worden. Darüber informierte die Apotheke der ABDA-Präsidentin an diesem Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Die Stiftung würdigt laut eigenen Angaben „hervorragende Leistungen mittelständischer Unternehmen“. Der Wettbewerb zum „Großen Preis“ wird seit 1994 jährlich ausgeschrieben, bislang wurden mehr als 20.000 Unternehmen nominiert. Ziel ist unter anderem, „Respekt und Achtung vor unternehmerischer Verantwortung zu fördern“. Er stand in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft des früheren Bundesfinanzministers Peer Steinbrück (SPD).

„Die Apotheke am Borkener Klinikum, gegründet im Jahr 2019, hat sich mit inzwischen fünfzehn Beschäftigten in kürzester Zeit zu einem anerkannten und geschätzten Bestandteil des Gesundheitswesens in der Region etabliert“, hieß es in der Laudatio bei der Preisverleihung in Düsseldorf.

Personalpolitik, Ausbildungsapotheke, attraktive Arbeitsbedingungen

Es gab 463 Nominierte in Nordrhein-Westfalen. Overwienings Apotheke war unter den sechs Finalisten. Gelobt wurde unter anderem die Personalpolitik. Die Apotheke unterstütze lokale Schulen bei ihren Betriebspraktika, biete Famulaturplätze für PTA und Pharmaziestudenten an und sei anerkannte Ausbildungsapotheke für das abschließende praktische Jahr für Pharmaziestudenten.

Als Alleinstellungsmerkmale wurden sofortige Lieferfähigkeit auch hochpreisiger Medikamente und onkologischer Therapien genannt sowie hervorragende pharmazeutische Beratung, „die empathisch, kompetent und in einer angenehmen Atmosphäre stattfindet“. Es gebe attraktive Arbeitsbedingungen und die Unternehmenskultur basiere auf einem gemeinsam entwickelten Leitbild.

Overwienings Apotheke am Borkener Klinikum wurde zum vierten Mal in Folge für den Preis nominiert. Die Nominierung in diesem Jahr erfolgte durch den Landtag Nordrhein-Westfalen, die Bezirksregierung Münster und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken.