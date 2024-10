EuGH: Auch OTC-Bestelldaten sind sensible Gesundheitsdaten

Mit dieser Überzeugung erhob Vogel Klage gegen zwei Apothekeninhaber in Sachsen-Anhalt, die diesen Vertriebsweg nutzten. Während die beiden erstinstanzlichen Gerichte noch unterschiedlich urteilten, bejahte das gemeinsame Berufungsgericht, das Oberlandesgericht Naumburg, mit Blick auf den Datenschutz den Unterlassungsanspruch: Die beklagten Apotheker verarbeiteten im Rahmen der Bestellungen Gesundheitsdaten ihrer Kunden (Art. 9 Abs. 1 DSGVO). Und wer derart sensible Daten verarbeitet, muss dafür zuvor eine Einwilligung einholen. Dies war jedoch nicht geschehen. Arzneimittel- oder apothekenrechtliche Vorschriften sah das Oberlandesgericht hingegen nicht in unlauterer Weise verletzt.

Die Verfahren landeten vor dem Bundesgerichtshof, wo sie zunächst ausgesetzt wurden, um eine EuGH-Entscheidung abzuwarten, die aber nicht die erhoffte Klärung brachte. Daher riefen die Karlsruher Richter selbst ihre Kollegen in Luxemburg an, um zu klären, wie es mit dem Klagerecht eines Mitbewerbers in DSGVO-Fällen aussieht und wie die Bestelldaten – speziell, wenn apothekenpflichtige, aber nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel geordert werden – in diesem Rechtsrahmen einzuordnen sind.

Im Januar dieses Jahres wurde vor dem EuGH verhandelt, im April stellte der rechtsinteressierten Apotheker*innen bekannte Generalanwalt Maciej Szpunar seine Schlussanträge. Letztere sorgten für eine gewisse Ernüchterung: Szpunar befand, dass es sich hier nicht um „Gesundheitsdaten“ im Sinne der DSGVO handele – aus ihnen ließen sich nur hypothetische oder ungenaue Rückschlüsse ziehen. Zudem sei nicht gesagt, dass die bestellende auch die anwendende Person ist.

Entscheidung gegen das Votum des Generalanwalts

Doch die Große Kammer des EuGH machte sich ihre eigenen Gedanken und entschied anders. Was die Frage zum Klagerecht eines Mitbewerbers angeht, so ist sie überzeugt, dass ein solches unbestreitbar dazu beiträgt, die Rechte der betroffenen Personen zu stärken und ihnen ein hohes Schutzniveau zu gewährleisten. Es könne sich auch als besonders wirksam erweisen, da so zahlreiche Verstöße gegen die DSGVO verhindert werden könnten.

Was die Einordnung der Bestelldaten als Gesundheitsdaten betrifft, so führt der Gerichtshof aus, dass aus diesen Daten „mittels gedanklicher Kombination oder Ableitung“ auf den Gesundheitszustand einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person geschlossen werden könne. Dabei sei auch nicht ausschlaggebend, ob möglicherweise für eine dritte Person bestellt wurde. Es reiche, wenn die Arzneimittel nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und nicht mit absoluter Sicherheit für die Kunden bestimmt sind, die sie bestellt haben. Eine andere Handhabung liefe dem mit der DSGVO verfolgten Ziel eines hohen Schutzniveaus zuwider. Daher müsse der Verkäufer seine Kunden klar, vollständig und in leicht verständlicher Weise über die spezifischen Umstände und Zwecke der Verarbeitung dieser Daten informieren und ihre ausdrückliche Einwilligung in diese Verarbeitung einholen.

Nun ist also der Bundesgerichtshof wieder am Zug. Erst wenn hier das Urteil vorliegt, wird klar sein, welche datenschutzrechtlichen Pflichten es mit sich bringt, wenn Apotheken Arzneimittel über Online-Marktplätze verkaufen wollen. Hermann Vogel zeigte sich gegenüber der DAZ erst einmal erleichtert: „Es war ein langer Weg durch die Instanzen, doch ich bin sehr froh, dass das höchste europäische Gericht die Apotheken in Ihrer Vertrauensposition gestärkt und bestätigt hat“.

Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 4. Oktober 2024, Rs. C-21/23