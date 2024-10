Neubewertung: Talkum ist wahrscheinlich krebserregend

Ein Problem beim Abbau des Minerals ist, dass Talk in der Natur manchmal mit Asbest assoziiert vorkommt. In der Vergangenheit kam es daher immer wieder zu Asbest-Kontaminationen in Talkum-haltigen Produkten. Könnte hier ein Zusammenhang zwischen Kontaminationen und Krebsrisiko bestehen? Die IARC führt an, dass begrenzte Hinweise für Krebs in Menschen, ausreichende Hinweise für Krebs in Tieren und starke mechanistische Hinweise in humanen Primärzellen zur Neubewertung des Krebsrisikos geführt hätten. Zwei Studien mit Talkum-exponierten Arbeiterinnen der Papierindustrie zeigten zwar ein erhöhtes Risiko für Eierstockkrebs. Eine Asbest-Kontamination konnte hier aber nicht sicher ausgeschlossen werden. Arbeiter in Talkminen, die als gesichert Asbest-frei galten, hatten kein erhöhtes Lungen- oder Bauchkrebsrisiko. Ratten dagegen, die lebenslang inhalativ Asbest-freiem Talkum ausgesetzt waren, entwickelten verschiedene gut- und bösartige Tumore sowie einige ungewöhnliche Krebsarten [5]. Mechanistische Studien zeigten in vivo und in vitro, dass Talkum einige Charakteristika eines Karzinogens aufweist. So induziert es chronische Entzündungsreaktionen und verändert Signalwege von Zellproliferation und Zelltod. Auch Asbest verursacht in der Lunge chronische Entzündungsreaktionen.