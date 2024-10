Lachgasverbot wird konkret

Allerdings soll das Verbot nur begrenzt wirksam sein, da die Stoffe eine breite Anwendung jenseits des Konsums zu Rauschzwecken finden. So würden bei Lachgas bestimmte Verpackungsgrößen, die regelmäßig auch im privaten Bereich verwendet werden, ausgeschlossen. Das betrifft in diesem Fall Füllmengen mit bis zu acht Gramm, die genutzt werden, um beispielsweise Schlagsahne aufzuschäumen.

Kinder- und Jugendschutz

Verboten bleiben aber aus Jugendschutzgründen der Versandhandel und die Selbstbedienung an Automaten. Überhaupt soll für Personen unter 18 Jahren die Abgabe, der Erwerb oder der Besitz nicht gestattet sein. Eine Ausnahme besteht hier nur in Fällen, „in denen der Stoff in einer Form (Behältnis, Zubereitung und so weiter) vorliegt, die eine Extraktion des jeweiligen Stoffes nur unter unverhältnismäßigem Aufwand zulassen“.

Als Beispiel nennt der Entwurf wieder Lachgas, das wie erwähnt, als Treibgas zum Aufschäumen verwendet wird. Dabei seien die Kapseln aber fest in den Behältnissen verbaut und enthalten nur eine geringe Menge Lachgas. „Der Aufwand, der hier zu betreiben wäre, um an das Lachgas zu gelangen (zum Beispiel durch Aufschneiden einer Dose und anschließender Entnahme der geringen Menge) stände in keinem Verhältnis mehr zu der damit erlangten Menge des psychoaktiven Stoffes.“

BMG will Lücke schließen

Einen Unterschied sieht das BMG aber bei Sahnesprühdosen. Hier könnten die Kapseln aufgeschraubt werden und die Entnahme wäre mit sehr geringem Aufwand möglich.

Da die Stoffe häufig breit legal verwendet und teilweise in großen Mengen gehandelten werden, würden sie sich nicht „für eine Unterstellung unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG)“ eignen, da dies „erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr, insbesondere durch die entstehenden Erlaubnispflichten und die sehr kleinteiligen Meldepflichten“ hätte. Das BMG will mit der Änderung eine „Regelungs- und Strafbarkeitslücke“ schließen, heißt es in dem Entwurf.