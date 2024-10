Grippeimpfung in der Apotheke – geht das?

Eine Umfrage der AOK in Hessen ergab, dass für ein Drittel der Bevölkerung Arztpraxen und Apotheken gleichwertige Anlaufstellen sind, um sich gegen Grippe impfen zu lassen. Allerdings zeigte das Ergebnis von Anfang September auch, dass Frauen gegenüber Männern in der Frage skeptischer sind.

Etwa jede zehnte Apotheke bietet Grippeimpfungen an und es stellt sich heraus, dass knapp über die Hälfte der Menschen weiß, dass auch Apotheken Grippeschutzimpfungen anbieten, genauer gesagt 52,3 Prozent. Das geht aus einer Umfrage von Pharma Deutschland hervor, die an diesem Mittwoch veröffentlicht wurde.

Die Frage, ob man sich vorstellen könne, sich in einer Apotheke gegen Grippe impfen zu lassen, bejahte etwa die Hälfte der Befragten (48,7 Prozent). Dabei sagten über 30 Prozent „Ja, auf jeden Fall“ und der Rest „Eher ja“. Bei den „Nein“-Antworten (43,1) entfallen etwa 15 Prozent auf „Eher nein“ und der Rest auf „Nein, auf keinen Fall“. 8,2 Prozent sind in der Frage unentschieden.

Impfung in Apotheke „bequeme und vertrauensvolle Alternative“

„Apotheken spielen eine zentrale Rolle in der Gesundheitsversorgung und können dazu beitragen, Impfungen für mehr Menschen leichter zugänglich zu machen. Die Möglichkeit, sich direkt in der Apotheke impfen zu lassen, schafft für viele Menschen eine bequeme und vertrauensvolle Alternative“, erklärte Elmar Kroth, stellvertretender Hauptgeschäftsführer von Pharma Deutschland, laut einer Pressemitteilung. „Dieses Angebot zu fördern, wird die Impfquote in der Bevölkerung in Deutschland erheblich steigern und das Gesundheitssystem langfristig entlasten.“