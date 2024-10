Fokus auf alternative Therapien und Ältere

Zur symptomatischen Therapie sollen laut der aktualisierten Leitlinie alternativ zu Antibiotika Phytotherapeutika eingesetzt werden. Die CanUTI-7-Studie vergleicht die pflanzliche Kombination aus Rosmarin-, Tausendgüldenkraut- und Liebstöckelpulver (RTL) mit Fosfomycin. Die Ergebnisse zeigen, dass mit den Phytotherapeutika eine Reihe von Symptomen behandelt werden können und es sich um eine evidenzbasierte Therapieoption handelt. So benötigten 83,5 % der Patientinnen in der Phytotherapeutika-Gruppe und 89,8 % in der Fosfomycin-Trometamol-Gruppe innerhalb von 38 Tagen keine zusätzliche Antibiotikatherapie.