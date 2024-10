Jede zehnte Apotheke impft gegen Grippe

Apotheken sind nicht lediglich Logistikpartner, wenn es um Grippeimpfstoffe geht. Fast jede zehnte Apotheke in Deutschland bietet auch an, den Impfstoff zu verabreichen. Tausende Apothekerinnen und Apotheker können und dürfen dies – sie haben sich in den letzten Jahren speziell im Impfen schulen lassen. So ließen sich in der vergangenen Grippesaison 2023/24 rund 100.000 Menschen in Apotheken gegen Grippe impfen. Nahezu alle Geimpften (> 90 Prozent) überzeugte das Impfangebot, und sie würden sich erneut von Apothekerinnen und Apothekern gegen Influenza impfen lassen: „Die Menschen nehmen das Impfangebot der Apotheken gerne an und sind zufrieden damit. Die Apotheken leisten einen wichtigen Beitrag, um die Impfrate zu erhöhen“, findet Hubmann.

Für Personen, denen die STIKO (Ständige Impfkommission) die Grippeimpfung empfiehlt, übernehmen die Krankenkassen die Kosten der Grippeimpfung.