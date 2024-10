DocMorris will „Gleichberechtigung“ und Mitspracherecht

Jetzt hat das Unternehmen ein Positionspapier mit dem Titel „Telepharmazie: Schlüssel zur flächendeckenden Versorgung“ vorgelegt. Darin hält das Unternehmen fest: Der demografische Wandel und wachsende Betreuungsbedarf, der dauerhafte Fachkräftemangel und auch die Apothekenschließungen werden die flächendeckende Arzneimittelversorgung in den nächsten Jahren immer schwieriger machen. Und: Angesichts der angespannten Finanzlage der öffentlichen Hand und der gesetzlichen Krankenversicherung müsse die Versorgung effizienter werden. Also: Das System muss reformiert und modernisiert werden.

„Ein einfaches ‚Weiter so‘, bei dem tradierte Strukturen konserviert und einfach durch zusätzliche Mittel gestützt werden, funktioniert nicht mehr“, erklärt Walter Hess in einer Pressemitteilung. Nötig sei eine Reform, „die pragmatisch am Patientenbedarf ausgerichtet ist und überkommene regulatorische Hürden abbaut“.

Chroniker fest im Blick

Für DocMorris steht dabei im Mittelpunkt: Die Telepharmazie muss eine zweite gleichwertige Säule der Arzneimittelversorgung neben der klassischen Betreuung in der Apotheke vor Ort werden. Die ersten Ansätze für diese Vision im Entwurf für das Apotheken-Reformgesetz kann DocMorris daher nur begrüßen. Doch das Unternehmen will noch mehr. Die videogestützte pharmazeutische Betreuung müsse ausgebaut, der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Routineaufgaben gefördert und die Telepharmazie gleichberechtigt und diskriminierungsfrei in das Sozialrecht integriert werden. So sollten auch pharmazeutische Dienstleistungen per Telepharmazie erbracht werden können. „Besonders chronisch kranke oder pflegebedürftige Patienten sowie Menschen in strukturschwachen Regionen profitieren davon, wenn sie pharmazeutische Beratung und ihre Arzneimittel direkt nach Hause bekommen“, sagt Hess.