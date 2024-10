„Der Politik ist klar, dass wir mehr Geld brauchen“

In der kommenden Woche werden sich Delegierte aus 34 Apothekerkammern und -verbänden auf dem Deutschen Apothekertag (DAT) in München treffen und über ihre Belange diskutieren. Für die Standesvertretung ist das Anlass, noch einmal in den Austausch zu treten und so wendete sich ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening an diesem Montagabend in einem Facebooktalk an die Apothekerschaft.

Gemeinsam mit Kommunikationschef Benjamin Rohrer ließ sie eingangs kurz die Zeit seit dem DAT 2023 passieren, vor dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Eckpunkte für seine Apothekenreform vorgestellt hatte. Seither hänge diese wie ein „Damoklesschwert“ über der Apothekerschaft.

Sie erinnerte daran, dass die Inhalte des Gesetzes immer noch gefährlich seien, auch wenn es aktuell in der Schwebe stehe. „Bleiben sie dabei“, sagte Overwiening und wiederholte, dass man sich in einem „Marathon“ befinde. Die Apothekerschaft müsse sich weiter engagieren und Gespräche mit der Politik führen.