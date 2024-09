Lungenentzündungen durch Mykoplasmen – was Apothekerinnen wissen sollten

Bereits Ende 2023 war einer Arbeitsgruppe der Europäischen infektiologischen Fachgesellschaft ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) in Europa und Asien eine erhöhte Inzidenz von Mykoplasmosen der Lunge aufgefallen. Die häufigsten Nachweise kamen aus Dänemark, Schweden sowie der Schweiz und in Asien aus Singapur. Für Deutschland sind keine genauen Zahlen verfügbar, da die Erkrankung, außer in Sachsen, nicht meldepflichtig ist. In diesem Jahr wurden laut dem Sozialministerium Sachsen bis Anfang September bereits 10.806 Mykoplasmen-Infektionen gemeldet.