Kein Dispensierrecht für Notärzte: Bundesrat bleibt dabei

Die ABDA machte schnell klar, dass sie nicht viel von der Reform der Notfallversorgung hält. Sie warnt vor allem davor, dass Doppelstrukturen aufgebaut werden und unnötigerweise ein ärztliches Dispensierrecht eingeführt wird. Grundsätzlich aber begrüßt sie, dass die ambulanten und stationären Notdienste besser verzahnt werden sollen – nur eben nicht zulasten der Vor-Ort-Apotheken.

Die Länder griffen die Kritik der ABDA auf. Der Gesundheitsausschuss des Bundesrats empfahl dem Plenum für seine Stellungnahme in diesem Bereich diverse Nachbesserungen. In vielen Punkten folgte das Plenum am Freitag vergangener Woche diesen Empfehlungen. So soll es auch nicht ausnahmsweise ein Dispensierrecht in Notdienstpraxen geben. Die Begründung bleibt: Es gibt bereits ein „funktionsfähiges und leistungsfähiges Apothekennotdienstsystem“, die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln und die Beratung sind gewährleistet, „auch wenn zuvor eine Behandlung in einer Notdienstpraxis erfolgte“.