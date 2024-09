Wenn SARS–CoV-2 nicht verschwindet

Die Virusreplikation findet bei persistierenden Infektionen vor allem in den unteren Atemwegen statt. Aufgrund der fehlenden Symptome in den oberen Atemwegen wird eine persistierende SARS-CoV-2-Infektion oft lange nicht erkannt. Erschwerend kommt hinzu, dass ein PCR-Abstrich der oberen Atemwege häufig keine oder nur eine niedrige Viruslast nachweist. Sichere Hinweise auf eine persistierende Infektion liefern persistierende atypische Milchglasinfiltrate, die in der Computertomographie gefunden werden, sowie der Nachweis einer hohen Viruslast in den tiefen Atemwegen mittels bronchoalveolärer Lavage.