Vorschläge der Länder bleiben oft ohne Antwort

Die Interessengemeinschaft der Heilberufe in Schleswig-Holstein (IDH) veranstaltete am Donnerstag in Kiel ihren parlamentarischen Abend. Der turnusmäßige Vorsitzende, Dr. Michael Dierks, Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung des Landes, betonte die Besonderheit dieser Organisation. Seit 48 Jahren möchte sie das freiberuflich organisierte Gesundheitswesen fördern und weiterentwickeln und dieses Anliegen mit der Öffentlichkeit teilen. Dies werde nun auch anderswo praktiziert. Dierks berichtete, dass in Mecklenburg-Vorpommern kürzlich eine Allianz der Heilberufe gegründet wurde.