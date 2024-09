Rheinland-Pfalz fördert Projekt zur Digitalisierung von Apotheken

Das SPD-geführte Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit in Rheinland-Pfalz unterstützt das digitale Projekt zur „Pharmazeutischen Betreuung von Patientinnen und Patienten mit psychischen Störungen“ mit rund 400.000 Euro. Es sei notwendig, sicherzustellen, dass die Apotheken über die erforderlichen Ressourcen und Schulungen verfügen, um die digitalen Möglichkeiten optimal nutzen zu können, heißt es auf der Seite des Ministeriums an diesem Donnerstag.

Das gemeinsam mit dem pharmazeutischen Institut der Uni Mainz und der Landesapothekerkammer gestartete Projekt sei ein gutes Beispiel dafür, wie „digitale Instrumente in öffentlichen Apotheken zum Wohle einer kontinuierlichen pharmazeutischen Betreuung von Patienten erprobt und angewendet werden können“. Es werde „eine wichtige Brücke zwischen der Betreuung und dem persönlichen Kontakt vor Ort in den Apotheken geschlagen“, sagte Staatssekretärin Nicole Steingaß bei der Übergabe des Förderbescheids am Rande des Dr.-Kiefer-Symposiums der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz.