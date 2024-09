Das BMG zur Umkehr bewegen

Der für den Bereich Gesundheit zuständige niedersächsische Staatssekretär Grundei machte deutlich, dass der Bundesrat und die Länder in den letzten Jahren die Sichtweise und Forderungen der Apotheken ernst genommen und in Richtung Bundespolitik adressiert hätten. Dem stimmte ABDA-Präsidentin Overwiening voll zu: Sie bedankte sich bei den Ländern: „Sie sehen, was wir leisten.“

Dass der niedersächsische Gesundheitsminister bei der Apothekenreform eine andere Meinung hat als das BMG, ist nicht neu. Auch die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hatte ihre Ablehnung der Apotheke ohne Apotheker bereits deutlich gemacht. Auf Länderebene und auch im Bundeskabinett wächst der Widerstand gegen dieses Vorhaben.