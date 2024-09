FDP-Besuch: Münch schlägt Mehrwertsteuersenkung vor

Die Reform sehe „lediglich eine Umverteilung der Apothekeneinnahmen vor. Wir brauchen jedoch dringend eine Erhöhung unseres Fixums, um überhaupt wieder wirtschaftlich arbeiten zu können“, sagte Münch – und verband damit gleich einen Vorschlag: Der Finanzminister könnte die Mehrwertsteuer von derzeit 19 auf sieben Prozent bei den erstattungsfähigen Arzneimitteln senken. „Das würde den klammen Krankenkassen wieder mehr Luft geben“, so Münch.

Gesundheitspolitiker Pott fragte, wie den Apotheken konkret geholfen werden könne, welche bürokratischen Hürden für die Apotheken bestehen oder wie weitere Einnahmen generiert werden können, wie beispielsweise mit dem Einsatz der pharmazeutischen Dienstleistungen.

Diese würden zwar das Leistungsspektrum der Apotheken erweitern, seien aber sehr zeitintensiv und bisher noch unterfinanziert, erklärte der Kammerpräsident. „Sie bieten jedoch eine gute Gelegenheit, unseren pharmazeutischen Nachwuchs für die Arbeit in der Apotheke zu begeistern. Potential sehe ich auch in der engeren Zusammenarbeit von Arzt und Apotheker“, gab Münch Pott mit auf den Weg. Er würde es darum begrüßen, wenn die FDP mit ihren berechtigten Bedenken gegen das geplante Reformgesetz weiter standhaft an der Seite der Apotheken bleibt.