Weltapothekertag: Arnold thematisiert Lieferengpässe

Der diesjährige Weltapothekertag steht unter dem Motto: „Pharmacists: Meeting global health needs“. ABDA-Vizepräsident Mathias Arnold hat anlässlich dessen gegenüber dem ABDA-Newsroom an diesem Mittwoch erklärt, man unterstütze den Weltapothekertag und setze sich „für eine stärkere Anerkennung und Erweiterung der apothekerlichen Kompetenzen ein“. Dafür brauche man aber auch „weltweit ausreichende Ressourcen, sowohl finanziell als auch personell“.

Konkret betonte Arnold die Rolle der Apothekerinnen und Apotheker bei der Bewältigung von Arzneimittel-Lieferengpässen. „Der Weltapothekertag 2024 fällt gerade in eine Zeit der steigenden Lieferengpässe von Arzneimitteln. Ich habe größten Respekt davor, was unsere Kolleginnen und Kollegen jeden Tag leisten, damit Patientinnen und Patienten zu ihrer verordneten Arzneimitteltherapie kommen“, so Arnold.

Mehr Entscheidungsfreiheit für die Apotheken vor Ort

Leider würden diese Leistungen bislang völlig unzureichend honoriert, so der ABDA-Vize. Es müsse unbedingt mehr Entscheidungsfreiheit für die Apotheken vor Ort geben, damit stets schnell und flexibel ein passendes Arzneimittel abgegeben werden kann.