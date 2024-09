Die Ausbreitung der Vogelgrippe bei Milchkühen ist menschengemacht

Dass in den USA Infektionen mit der Hochpathogenen Aviären Influenza H5 (HPAI H5) Klade 2.3.4.4b bei Säugetieren seit März 2024 in einer neuen Qualität auftreten, hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Vor allem das Ausbruchsgeschehen von HPAIV H5N1 (Genotyp B3.13) in Milchviehbetrieben und die punktuelle Übertragung auf Menschen bereitet Sorgen. „Mich überrascht es sehr, dass Kühe nun infiziert sind“, sagte im April Professor Martin Beer, Leiter des Instituts für Virusdiagnostik am Friedrich-Loeffler-Institut. Auch Professor Martin Schwemmle, Forschungsgruppenleiter am Institut für Virologie des Universitätsklinikums Freiburg, zeigte sich überrascht.

Anlässlich einer heute in „Nature“ veröffentlichten Studie („H5N1 clade 2.3.4.4b dynamics in experimentally infected calves and cows“, DOI: 10.1038/s41586-024-08063-y) haben sich die beiden Experten nun erneut mit dem Science Media Center (SMC) in einem „Press Briefing“ über die möglichen Übertragungswege von H5N1 in den USA unterhalten.