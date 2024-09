Lernen im Alter dank GABA-Rezeptor-Antagonist?

Lernen fällt mit zunehmendem Alter immer schwerer. In jungen Jahren ist es wesentlich leichter z. B. eine Fremdsprache oder ein Musik­instrument neu zu erlernen. Grund dafür ist die nachlassende Neuroplastizität, also die Fähigkeit des Gehirns, sich strukturell an neue Herausforderungen anzupassen. Das ist nicht nur beim Menschen so. Zebrafinken (Taeniopygia guttata) etwa erlernen ihren Gesang in den ersten drei Lebensmonaten und verändern ihn danach nicht mehr nennenswert. Grund dafür ist die Aktivität GABAerger Interneuronen, die eine Weiterentwicklung des Liedes hemmen. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für biologische Intelligenz haben nun untersucht, ob die Vögel ihre Lernfähigkeit wiedererlangen können. Dazu verabreichten sie den Tieren zunächst den GABA A -Rezeptor-Antagonist Gabazin. Im Vergleich zu Kontrolltieren konnten erwachsene Zebrafinken unter Gabazin-Einfluss ihrem Lied neue Silben hinzufügen, die sie in Aufnahmen gehört hatten.

Da pharmakologische Inhibition der Interneuronen sich jedoch zeitlich nicht präzise genug kontrollieren lässt, suchten die Forscher nach einer anderen Möglichkeit.