Überwiegt der Nutzen von Fezolinetant in den Wechseljahren die Risiken?

Im Journal „Arzneiverordnung in der Praxis“ der AkdÄ hieß es im April außerdem, dass die klinische Relevanz der überwiegend asymptomatischen Leberwerterhöhungen unklar sei, doch: „Nach Einschätzung der AkdÄ ist ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis für Frauen in der Perimenopause mit bekannten Lebererkrankungen und mit östrogenabhängigen Karzinomen in der Anamnese nicht gesichert“, hieß es als Fazit.

Mittlerweile hat die FDA ihre Sicherheitshinweise zu einer möglichen Leberschädigung unter Fezolinetant noch verschärft. Dem bestehenden Warnhinweis über erhöhte Leberblutwerte wurde ein Warnhinweis zum Risiko einer Leberschädigung hinzugefügt. Der neue Warnhinweis beruhe auf einem Fallbericht über eine Patientin mit erhöhten Leberblutwerten und Symptomen einer Leberschädigung nach 40 Tagen Therapiedauer.