Mit dem Apotheker sparen, nicht am Apotheker!

Die Apothekerkammer Sachsen-Anhalt hat sich mit dem Landrat in Wittenberg ausgetauscht. Kammerpräsident Jens-Andreas Münch und drei weitere Apotheker*innen aus der Region trafen sich am vergangenen Donnerstag mit Landrat Christian Tylsch (CDU), um über die Lage der Apotheken und die Reformpläne aus dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) zu reden. Darüber informierte die Landesapothekerkammer am heutigen Montag in einer Pressemitteilung. Bei dem Treffen machte Münch deutlich: „Die Qualität der Versorgung der Patienten wird sich unweigerlich verschlechtern, wenn Apotheken ohne Apotheker existieren dürfen. Die Beratung bleibt auf der Strecke und somit entfällt das letzte Sicherheitsnetz in der Arzneimittelbetreuung.“