Kai Christiansen übernimmt Vorsitz des Treuhand-Verbandes

Am 13. September 2024 wählte die Mitgliederversammlung des Treuhand-Verbandes Deutscher Apotheker e. V. in Hannover einen neuen Vorstand für die Wahlperiode von 2025 bis 2028. Er besteht aus Dr. Kai Christiansen, Constantin A. Tadao Biederbick, Annette Brinkmann-Lescher, Andreas Buck, Jens Dobbert, Nicola Kallmeyer-Hagspiel, Dr. Klaus Michels und Dr. Lars Ruwisch. Den Vorsitz übernimmt Kai Christiansen, Inhaber der Angler Apotheke in Steinbergkirche und der Birk Apotheke in Gelting sowie Präsident der Apothekerkammer Schleswig-Holstein.

Christiansen folgt damit auf Peter Froese, der den Treuhand-Verband über viele Jahre hinweg erfolgreich und mit großem Einsatz geführt habe, wie es in einer Mitteilung heißt. Froese war 2017 erstmalig zum Vorsitzenden gewählt worden.