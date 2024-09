„Bündnis Gesundheit“ fordert Krisengipfel im Kanzleramt

Vor allem die „doppelte demographische Krise“ gefährde alle Bereiche der Gesundheitsversorgung: Einerseits steigt in einer älter werdenden Gesellschaft der Versorgungsbedarf, gleichzeitig erreichen immer mehr Fachkräfte das Rentenalter. „Das Gesundheitswesen ist in einem kritischen Zustand. Der Teufelskreis von Überlastung, Erschöpfung und Abwanderung von Fachkräften in andere Berufe konnte bisher nicht durchbrochen werden. In seiner derzeitigen Verfassung wäre das Gesundheitssystem nicht in der Lage, eine gesundheitliche Krise größeren Ausmaßes zu bewältigen“, sagte die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, in einer Pressemitteilung des Bündnisses.