Triptane sind die besten

Doch welcher Wirkstoff schnitt in den Head-to-Head-Studien am besten ab? Am wirksamsten war Eletriptan: Eletriptan wirkte schnell (Schmerzfreiheit zwei Stunden nach Einnahme) – gefolgt von Rizatriptan, Sumatriptan und Zolmitriptan. Das deckt sich mit den Aussagen in der Migräne-Leitlinie, der zufolge Eletriptan und Rizatriptan „die am schnellsten wirksamen oralen Triptane“ sind. Auch bei der anhaltenden Schmerzfreiheit 24 Stunden nach Anwendung war Eletriptan in der aktuellen Metaanalyse am effektivsten, gefolgt von dem NSAR Ibuprofen.