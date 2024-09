Apotheker treffen SPD-Abgeordnete und Lauterbach

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) lässt immer wieder durchblicken, dass ihm die offiziellen Standesvertreter:innen im Gesundheitswesen nicht unbedingt die wichtigsten sind. Diesen Mittwoch hatte er Gelegenheit, sich zu informieren, was die Apothekerinnen und Apotheker an der Basis bewegt. Jeweils drei aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt trafen sich in Berlin mit den drei SPD-Bundestagsabgeordneten Wiebke Papenbrock, Johannes Arlt und Herbert Wollmann – und dem Minister. Die ABDA hatte mit diesem Termin nichts zu tun.

Einer der Apotheker ist Armin Noeske aus Teterow in Mecklenburg-Vorpommern. Vor dem Treffen erklärte er gegenüber dem „Nordkurier“: „Ich verspreche mir von dem Termin, dass zugehört wird und dass die Probleme, die von der Basis kommen, auch verstanden werden“.

Auch Doreen Wegner aus Feldberg in Mecklenburg-Vorpommern war bei dem Treffen dabei. Lauterbach selbst hatte nur eine Stunde Zeit. Danach ging das Gespräch mit den Mitgliedern des Bundestags noch eine Stunde weiter – sehr konstruktiv, wie Wegner berichtet.

10 Punkte für die Politik

Im Gepäck hatten die Apotheker:innen zehn Punkte, die sie den Abgeordneten nahe bringen wollten: