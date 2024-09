Wie Sie Giftpilze und Vergiftungen erkennen können

Das, was wir als Pilze sammeln, sind genau genommen die Fruchtkörper des unterirdisch lebenden Organismus „Pilz“. Dieser besteht aus Pilzfäden (Hyphen), die zusammen ein Geflecht, das Myzel, bilden. Der Fruchtkörper dient dazu, Sporen zur Fortpflanzung zu bilden und zu verbreiten. Daher sollten grundsätzlich beim Sammeln alte und unbrauchbare Pilze stehen gelassen werden. Da zur sicheren Bestimmung immer auch das untere Ende des Pilzstiels betrachtet werden muss, sollte man den Pilz vorsichtig mit einem Messer aus der Erde heben oder weit unten abschneiden (s. Abb. 1). Beides schädigt das Pilzgewebe nicht. Wenn bei der Entnahme ein Loch entstanden ist, sollte man es wieder zudecken, damit das Myzel vor Lichteinfall geschützt wird.

Gleich vor Ort werden grobe Verschmutzungen entfernt. Pilze, bei denen man sich in der Bestimmung nicht sicher ist, lagert man getrennt, eventuell in einem eigenen Gefäß. Vielerorts gibt es Pilzberater oder Pilzsachverständige, die bei Unsicherheit kontaktiert werden können. Am besten transportiert man die Pilze in einem Korb, nicht in einer Plastiktüte, da sie ohne Luft­zufuhr schneller verderben. Die gesammelten Pilze sollten dann noch am gleichen Tag verwertet werden.