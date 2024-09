Rizatriptan in Schwangerschaft und Stillzeit ok?

Letzteres schlägt sich mittlerweile auch in einer Änderung der Produktinformationen von Rizatriptan nieder: Wie aus einem Bescheid des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) vom 9. September hervorgeht, soll in der Packungsbeilage von Rizatriptan nun stehen: „Die verfügbaren Daten zur Sicherheit von Rizatriptan bei Anwendung in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft weisen nicht auf ein erhöhtes Risiko für Fehlbildungen hin.“ Der Fachinformation soll zudem aber entnommen werden können, dass im zweiten und dritten Trimenon nur „sehr begrenzte Erfahrungen“ vorliegen, „falls klinisch notwendig“ könne eine Anwendung während der Schwangerschaft in Betracht gezogen werden. Zuvor hatte es in der Fachinformation von Rizatriptan geheißen, dass der Wirkstoff in der Schwangerschaft nur verwendet werden sollte, wenn dies „eindeutig erforderlich“ ist.