Beteiligung bei Kammerwahlen mangelhaft – woran liegt es?

Allerdings nehmen, ähnlich wie bei anderen Wahlen auch, bei weitem nicht alle diese Möglichkeit wahr, zumindest indirekt mitzubestimmen. Bei den jüngsten Kammerwahlen in Westfalen-Lippe lag die Wahlbeteiligung bei 39,62 Prozent – und das ist ein Spitzenwert. Vor vier Jahren war die Teilnahme mit 40,35 Prozent sogar noch ein bisschen besser. Noch höher ist die Wahlbeteiligung in Sachsen. Hier wählten 2023 48,8 Prozent der Kammermitglieder die neue Kammerversammlung, 2019 hatten sogar 50,1 Prozent ihre Stimme abgegeben. In Baden-Württemberg hingegen machten 2021 nur 24,91 Prozent der Mitglieder von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Dieser Wert liegt am unteren Ende der Skala.

Doch warum ist das so? Warum nimmt die Apothekerschaft ihre Möglichkeit zur Mitbestimmung nicht wahr? Liegt es am Wahlmodus, wird es vergessen oder gibt es eh keine Hoffnung, dass sich etwas ändert? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil!