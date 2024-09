Pharmacists for Future rufen Apotheker zum Klimastreik auf

Die Pharmacists for Future wollen sich am globalen Klimastreik am 20. September beteiligen. Am zeitgleichen Weltkindertag gehe es darum, ein klares Zeichen zu setzen, „damit nachfolgende Generationen auf einem gesunden Planeten leben können“. Auch hierzulande bekomme man längst die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren. Katastrophale Wetterereignisse, wie die Überflutungen in Süddeutschland in diesem Sommer, zeigen laut Pharmacists for Future den dringenden Handlungsbedarf.

Die Gruppe ist eine Initiative des Vereins demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten. Sie verweist in ihrem Aufruf auf eine Studie des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP), die im Juni veröffentlicht wurde. Hierbei wurden 75.000 Menschen aus 77 Nationen befragt. 80 Prozent davon stimmten der Aussage zu, dass der Kampf gegen den Klimawandel in ihren Ländern verstärkt werden müsse.