1,7 Milliarden Euro mehr für die Vertragsärzte

Stefanie Stoff-Ahnis, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands, erklärt dazu in einer Mitteilung: „Mit der Honorarerhöhung von 3,85 Prozent für das Jahr 2025 reagieren wir auf die aktuelle Ausgabensituation in den Arztpraxen und berücksichtigen auch die äußerst angespannte Finanzsituation der Krankenkassen. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen sind 1,7 Milliarden Euro zusätzlich eine beachtliche Summe aus den Portemonnaies der Beitragszahlenden. Damit unsere Versicherten ambulant gut versorgt werden, müssen aber auch Inflation und Fachkräftemangel in Arztpraxen finanziell ausgeglichen werden. Die diesjährigen Verhandlungsergebnisse zeigen, dass wir Selbstverwaltungspartner uns der gemeinsamen Verantwortung bewusst sind und gerade auch in schwierigen Lagen zusammenarbeiten und handlungsfähig bleiben.“

Für die KBV ist der gefundene Kompromiss allerdings kein Grund zum Jubeln. Der Vorsitzende Andreas Gassen erklärt: „Diese Einigung steht für die gemeinsame Verantwortung von KBV und GKV in einem sehr schwierigen politischen Umfeld. Sie ist kein Grund zum Jubeln und wird von vielen als unzureichend empfunden werden, ist aber ein deutliches Signal in Richtung Bundesgesundheitsminister. Ohne die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen in den Praxen ist eine gute Gesundheitsversorgung unmöglich. Das erkennen auch die Krankenkassen, die durch die milliardenschweren und vom Bundesgesundheitsminister einseitig forcierten Milliardensubventionen für die Krankenhäuser belastet werden.“

Auch andere Ärzteverbände sind nicht glücklich. Die Steigerung von 3,85 Prozent decke den wirklichen Bedarf der Praxen bei Weitem nicht ab, findet der Spitzenverband Fachärztinnen und Fachärzte Deutschlands (SpiFa). In Zeiten, in denen sich Versorgung ohnehin immer schwerer flächendeckend oder wohnortnah organisieren lasse, würden mit solchen Honorarabschlüssen die niedergelassenen Strukturen weiter geschwächt, erklärte Dirk Heinrich, Vorstandsvorsitzender des SpiFa.

Der Virchowbund spricht von einem Frühverrentungsprogramm für Praxisärzte, anstatt die Generation der Baby-Boomer möglichst lange in den Praxen zu halten. Denn dieses Ergebnis bringe unterm Strich keine entscheidende Verbesserung. Im Gegenteil: Die Kosten fräßen das Plus auf, das Arzteinkommen selbst gehe sogar zurück, heißt es in einer Mitteilung.