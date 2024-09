Negative Signale im August - ist der Aufwärtstrend vorbei?

Ist der gute Trend beim Rx-Absatz gebrochen?

Im Juli hatte sich im Rx-Bereich der positive Trend der vorherigen Monate fortgesetzt, allerdings mit einer Abschwächung in der 30. Woche. Die neue Auswertung zeigt nun die weitere Entwicklung: In der 31. Woche folgte als Ausgleich für die 30. Woche ein größerer Anstieg gegenüber dem Vorjahr. In der 32. Woche setzte sich die im Vergleich zum Vorjahr gute Entwicklung im Rx-Bereich ähnlich günstig fort wie bis zur 29. Woche. Doch ab der 33. Woche verändert sich das Bild. In der 33. und 34. Woche stieg der Rx-Absatz gegenüber dem Vorjahr jeweils nur noch um 0,6 bzw. 0,9 Prozent, der Rx-Umsatz immerhin noch um 5,7 bzw. 4,6 Prozent. In der 35. Woche sank der Rx-Absatz sogar um 2,5 Prozent gegenüber 2023, während der Rx-Umsatz um 5,7 Prozent stieg (siehe Abbildung 1).