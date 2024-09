Sepsis – warum auch Apothekenteams Bescheid wissen sollten

Meist beginnt alles scheinbar harmlos, etwa mit einem banalen Atemwegsinfekt oder mit einer Schnittwunde. In der Regel gelingt es dem Immunsystem eingedrungene Viren, Bakterien oder Parasiten lokal unter Kontrolle zu bringen. Bei der Entstehung einer Sepsis ist dies jedoch nicht der Fall: Die Infektion wird systemisch und in der Folge weitet sich auch die Immunreaktion aus. Fatalerweise führen manche Abwehrstrategien, die auf lokaler Ebene der effektiven Erregerabwehr zuträglich sind, auf der systemischen Ebene zu massiven Kollateralschäden. So sind beispielsweise die Weitstellung von Gefäßen und eine Erhöhung der endothelialen Permeabilität in einem Entzündungsherd sinnvoll, um den Einstrom von Immunzellen zu erleichtern – auf den gesamten Organismus bezogen kann dies jedoch zu einem starken Blutdruckabfall mit resultierender Gewebehypoxie führen. Auch das Gerinnungssystem wird in der Folge aktiviert und es kann zunächst zu Thromben und sogar Nekrosen kommen. Im weiteren Verlauf der Sepsis überwiegen hingegen Einblutungen, da die Gerinnungsfaktoren verbraucht sind.

Zusammengefasst ist es also die überschießende Reaktion des Immunsystems, die zu massiven Schäden an verschiedenen Organsystem führen kann – bis hin zum (Multi-)Organversagen.